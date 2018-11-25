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      Відверта агресія в Азовському морі: російський корабель протаранив український військовий буксир

      977 Читать новость на русском
      Прикордонний корабель РФ протаранив буксир ВМС ЗС України
      Прикордонний корабель РФ протаранив буксир ВМС ЗС України / Фейсбук ВМС ЗСУ

      Росія здійснює відверто агресивні дії проти кораблів військово-морських сил України. Прикордонний корабель РФ в Азовському морі протаранив рейдовий буксир українських військових.

      Про це командування ВМС ЗСУ України у Facebook.

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      Так, 25 листопада два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ планово переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі. У відомстві наголошують, що про цей перехід заздалегідь поінформували відповідно до міжнародних норм та безпеки судноплавства.

      Азовське море Російський корабель протаранив український буксир
      Корабель РФ "Дон" протаранив український буксир/ Джерело: Фейсбук ВМС ЗСУ

      Однак, прикордонні кораблі Росії зневажили Конвенцію ООН з морського права та Договір між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки.

      Прикордонний корабель "Дон" здійснив таран нашого рейдового буксиру, в результаті якого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку та леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик,
      – повідомляють у МВС.

      У відомстві наголошують, що Росія такими діями вкотре продемонструвала свою агресивну сутність та повне нехтування нормами міжнародного права. Там також додають, що всі незаконні дії фіксуються екіпажами кораблів і командуванням ВМС ЗС України та будуть передані компетентним міжнародним органам.

      Нагадаємо, представниця ЄС із питань закордонних справ Федеріка Могеріні заявила, що Євросоюз збирається застосувати конкретні заходи щодо Росії через ситуацію в Азовському морі. Також, Кремль попередили про необхідність припинити "надмірні інспекції" суден в морі, оскільки вони завдають шкоди не тільки економіці України, а й суднам під прапорами європейських країн.

      25 жовтня Європарламент схвалив резолюцію, яка передбачає посилення санкцій проти Росії у разі загострення ситуації в Азовському морі. Резолюція також пропонує призначити спецпосланця по Криму, який займатиметься станом справ у регіоні. Член комітету з оборони і безпеки російської Ради Федерації Франц Клінцевич заявив, що Росія "буквально за хвилини" здатна перекрити Азовське моредля будь-якого судна під прапором України.

      ЯК РОЗГОРТАЄТЬСЯ КОНФЛІКТ УКРАЇНИ І РОСІЇ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ: ХРОНІКА ПОДІЙ
      Теги: Конфлікт в Азовському морі Новини України Новини політики Водний транспорт Збройні Сили України Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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