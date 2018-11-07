Російський "Локомотив" та "Монако" вилетіли з Ліги чемпіонів, "Барселона" вийшла у плей-оф

Після перших матчів четвертого туру Ліги чемпіонів визначилися дві команди, які покинуть турнір. А також вже є перший учасник 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Читайте також: Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 6 листопада

Російський "Локомотив", який зазнав четвертої поразки поспіль у Лізі чемпіонів, втратив усі шанси вийти в плей-оф. Команда в останньому матчі була розгромлена "Порту" 4:1. Не набравши жодного очка, російська команда максимум може боротися лише за потрапляння у Лігу Європи.

Ще одним невдахою Ліги чемпіонів став "Монако". Клуб із князівства в останньому матчі був розгромлений на власному полі бельгійським "Брюгге" 0:4. В активі команди лише одне набране очко, і саме з "Брюгге" монегаски і змагатимуться за право потрапляння в Лігу Європи.

Читайте також: Російський олігарх та власник "Монако" Риболовлєв затриманий прокуратурою князівства

Зате вже після чотирьох матчів визначилася команда, яка точно зіграє у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Нею стала іспанська "Барселона". Після нічиї з "Інтером" в Італії "гранатово-сині" набрали 10 очок. У найближчого переслідувача "Інтера" 7 очок, а "Тоттенхем" має у своєму активі лише чотири бали.

Нагадаємо, 7 листопада буде зіграно решту матчів Ліги чемпіонів. Серед них і гра "Манчестер Сіті" – "Шахтар".