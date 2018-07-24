Російський мільярдер готовий продати свою частку у англійському клубі

Російський мільярдер Алішер Усманов готовий продати свою частку у англійському клубі "Арсенал". Загалом він володіє 30% акцій, і 11 років веде "війну" з іншим акціонером кубу – американцем Стеном Кронке.

Як пише The Financial Times, причиною продажу може бути не лише корпоративний конфлікт. Видання нагадує, що з 2007 року Усманов та Кронке розпочали масово скуповувати акції лондонського "Арсеналу". Краще це вдалося американцю, який викупив 70% акцій, у той час як в руках Усманова опинилося лише 30% акцій. Завдяки цьому Кронке залишив росіянина без місця в раді директорів клубу.

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У 2017 році Усманов запропонував Кронке за його частку "Арсеналу" 1,3 мільярда доларів, але американець відмовився. А згодом сам запропонував викупити 30% акцій Усманова за 525 мільйонів фунтів стерлінгів та отримав відмову.

Зазначається, що Усманов готовий продати свою частку клубу будь-кому, лиш би не Кронке. Однак це буде доволі складно, відзначають у The Financial Times.

При цьому залишається не цілком зрозуміло, чому Усманов вирішив продати свою частку акцій саме зараз. Джерела видання не зуміли відповісти на це питання. Однією з причин, на думку журналістів, є погіршення відносин між Росією та Великобританією.

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Варто зазначити, що окрім акцій "Арсеналу", Усманов також є власником одного з найдорожчих особняків у Лондоні – будівля ХІХ століття оцінюється в 100 мільйонів доларів. Він входить в топ найбагатших резидентів Великобританії, на рівні з росіянином Романом Абрамовичем.