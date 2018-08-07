Російський мільярдер продав свою частку в англійському клубі

Російський мільярдер Алішер Усманов продав 30% акцій лондонського клубу "Арсенал" американському мільярдеру Стену Кронке. Останній став повноцінним власником "канонірів".

Угода оцінюється в 550 мільйонів фунтів. При цьому власні кошти Кронке – лише 45 мільйонів фунтів, а решта – кредит від Deutsche Bank, повідомляє Financial Times.

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Варто зазначити, що протистояння між Усмановим та Кронке розпочалося ще у 2007 році. Тоді обоє мільярдерів розпочали масово скуповувати акції лондонського "Арсеналу". Краще це вдалося американцю, який викупив 70% акцій, у той час як в руках Усманова опинилося лише 30% акцій. Завдяки цьому Кронке залишив росіянина без місця в раді директорів клубу.

У 2017 році Усманов запропонував Кронке за його частку "Арсеналу" 1,3 мільярда доларів, але американець відмовився. А згодом сам запропонував викупити 30% акцій Усманова за 525 мільйонів фунтів стерлінгів. Однак росіянин теж відповів відмовою.

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Варто зазначити, що окрім акцій "Арсеналу", Усманов також є власником одного з найдорожчих особняків у Лондоні – будівля ХІХ століття оцінюється в 100 мільйонів доларів. Він входить в топ найбагатших резидентів Великобританії, на рівні з росіянином Романом Абрамовичем.

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