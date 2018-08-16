Російський нападник поповнив склад херсонського "Дніпра"

Хокейний клуб "Дніпро" з Херсона підписав контракт з російським нападником Іваном Золотухіним

26-річному форвардові командну хоккейку вручив спортивний директор новоствореного клубу Євген Грищенко.

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Іван Золотухін – вихованець новосибірського хокею, за свою ігрову кар'єру виступав у МХЛ за "Сибірських Снайперів", в чемпіонаті Румунії за "Чіксереду", а минулий сезон нападник провів у казахстанській "Алматі".

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