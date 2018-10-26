Російський олігарх не збирається продавати "Челсі"
Протягом літа 2018 року були чутки про можливе придбання "Челсі" одним з англійських бізнесменів, а тепер клубом нібито зацікавився чеський підприємець Петро Келлнер.
Однак, за інформацією Sky Sports, ніяких переговорів між сторонами не було.
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Більш того, нинішній власник "Челсі" Роман Абрамович взагалі не планує продавати свій актив і має намір і далі вкладати в команду гроші.
Зазначимо, що Абрамович придбав "Челсі" в 2003 році за 140 млн фунтів. У травні у 52-річного підприємця виникли серйозні проблеми з документами, через що йому довелося отримати громадянство Ізраїлю.
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Джерело: 24 Канал
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