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      Російський олігарх не збирається продавати "Челсі"

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      Роман Абрамович не хоче продавати "Челсі"
      Роман Абрамович не хоче продавати "Челсі"

      Протягом літа 2018 року були чутки про можливе придбання "Челсі" одним з англійських бізнесменів, а тепер клубом нібито зацікавився чеський підприємець Петро Келлнер.

      Однак, за інформацією Sky Sports, ніяких переговорів між сторонами не було.

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      Більш того, нинішній власник "Челсі" Роман Абрамович взагалі не планує продавати свій актив і має намір і далі вкладати в команду гроші.

      Зазначимо, що Абрамович придбав "Челсі" в 2003 році за 140 млн фунтів. У травні у 52-річного підприємця виникли серйозні проблеми з документами, через що йому довелося отримати громадянство Ізраїлю.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол
      Джерело: 24 Канал
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