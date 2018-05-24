Російський олігарх Роман Абрамович може отримати громадянство Ізраїля

Російський мільярдер Роман Абрамович відправився до Ізраїлю для отримання громадянства країни.

Про це повідомляє Israel Hayom.

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Видання зазначає, що прибуття Абрамовича очікується 24 травня.

За даними газети, Абрамович часто відвідує Ізраїль та інвестує в економіку країни. Зокрема, він передав близько 20 мільйонів доларів на будівництво прискорювача елементарних частинок в медичний центр Хаіма Шиби.

Крім того, в статті зазначається, що Абрамович має намір поселитись в Тель-Авіві в районі Неве-Цедек, де вже триває будівництво помешкання для нього.

Раніше повідомлялося, що відомому російському мільярдеру та власнику англійського футбольного клубу "Челсі" Роману Абрамовичу не продовжили британську візу.



Варто додати, що на початку лютого, минулого року, Роману Абрамовичу відмовили у наданні дозволу на проживання у Швейцарії.

