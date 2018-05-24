14:15
24 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
26°C 12°C
  • п'ятниця
    25°C 17°C
  • субота
    21°C 13°C
  • неділя
    22°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Бабусі Володі Путіна. Бутафорний центр
Вєсті Кремля
22:44, 23 травня
Вєсті.UA. Політ Луценка. Нова професія Іво Бобула
Вєсті.UA
21:13, 23 травня
Перевантажені
ЦРУ
09:12, 23 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Російський олігарх Роман Абрамович може отримати громадянство Ізраїля

359 Читать новость на русском
Російський мільярдер Роман Абрамович може отримати ізраїльське громадянство
Російський мільярдер Роман Абрамович може отримати ізраїльське громадянство / dailybit.io

Російський мільярдер Роман Абрамович відправився до Ізраїлю для отримання громадянства країни.

Про це повідомляє Israel Hayom.

Читайте також: Міністр закордонних справ Британії заявив, коли варто чекати жорсткіших дій щодо Росії

Видання зазначає, що прибуття Абрамовича очікується 24 травня.

За даними газети, Абрамович часто відвідує Ізраїль та інвестує в економіку країни. Зокрема, він передав близько 20 мільйонів доларів на будівництво прискорювача елементарних частинок в медичний центр Хаіма Шиби.

Крім того, в статті зазначається, що Абрамович має намір поселитись в Тель-Авіві в районі Неве-Цедек, де вже триває будівництво помешкання для нього.

Раніше повідомлялося, що відомому російському мільярдеру та власнику англійського футбольного клубу "Челсі" Роману Абрамовичу не продовжили британську візу.

Варто додати, що на початку лютого, минулого року, Роману Абрамовичу відмовили у наданні дозволу на проживання у Швейцарії.
 

Теги: Новини Росії Новини Ізраїля
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Креативный класс – спасатели Украины?
сьогодні, 12:00 Креативный класс – спасатели Украины?
Андрій Доценко 563
Від Москви до Нью-Йорка: скільки закордонної нерухомості задекларували нардепи
сьогодні, 12:26 Від Москви до Нью-Йорка: скільки закордонної нерухомості задекларували нардепи
681
Советы выпускникам из школы: самые востребованные профессии в будущем
сьогодні, 08:45 Советы выпускникам из школы: самые востребованные профессии в будущем
Ілля Кенігштейн 3894
Іво Бобул в ексклюзивному інтерв'ю розповів про свою передвиборчу програму
23 травня, 22:54 Іво Бобул в ексклюзивному інтерв'ю розповів про свою передвиборчу програму
Євген Назаренко 1926
Що означає зміна риторики Тимошенко
23 травня, 21:51 Що означає зміна риторики Тимошенко
Микола Давидюк 8000
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук