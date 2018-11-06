Російський олігарх та власник "Монако" Риболовлєв затриманий прокуратурою князівства

Російський мільярдер Дмитро Риболовлєв, який є власником футбольного клубу "Монако", затриманий і поміщений під варту.

Він був затриманий за запитом прокуратури князівства Монако. У будинку 51-річного бізнесмена був проведений обшук. Про це повідомляє видання Le Monde.

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Риболовлєва підозрюють в корупції та фінансових махінаціях, в тому числі, пов'язаних з вкладенням коштів в "Монако" в обхід системи fair play. Голландське видання nrc.nl з посиланням на дані платформи Football Leaks повідомляло, що глава голландської компанії AIM Бернард де Роос (Bernard de Roos) уклав угоду з Риболовлєвим, яка допомагала вкладати кошти в футбольний клуб в обхід правил фінансового fair play. Контракт був укладений у 2014 році. Де Роос обіцяв принести "Монако" 1,4 мільярда євро протягом 10 років, тобто десятикратне збільшення доходу. Засоби при цьому повинні були бути повернуті компанії.

Нагадаємо, Риболовлєв придбав "Монако" в грудні 2011 року. За 2,5 року він інвестував в клуб 325 мільйонів євро, при цьому, як зазначає nrc.nl, УЄФА і раніше вважала джерела фінансування клубу сумнівними. Монегаски стали чемпіонами Франції в сезоні 2016/2017.