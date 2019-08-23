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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВЕРХОВНА РАДА

      Російська омбудсвумен Москалькова прибула до Києва

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      Москалькова прилетіла до Києва
      Москалькова прилетіла до Києва / rbk.ru

      Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова вночі прилетіла до Києва. Проте мета її візиту наразі не відома.

      Москалькова вже перебуває в Києві – про це повідомили в прес-службі омбудсмена, пише "Інтерфакс".

      Читайте також: Росія і Україна домовились про обмін полоненими у форматі "33 на 33", – ЗМІ

      На жаль, про мету візиту омбудсвумен до України поки нічого не відомо. У посольств РФ сказали тільки, що візит заплановано на один день.

      Обмін полоненими України та Росії: що відомо

      Вчора, 22 серпня, у ЗМІ почали говорити про те, що Росія та Україна близькі до завершення процесу двостороннього обміну полоненими. Начебто Москва і Київ обговорили формулу обміну "33 на 33 людини".

      Про ситуацію з офіційних джерел відомо небагато. Журналісти ж з'ясували, що у списку на обмін не буде українського журналіста із подвійним громадянством Кирила Вишинського, якого в Україні звинувачують у державній зраді. Натомість не відомо, чи звільнять українського режисера Олега Сенцова.

      У Москві для здійснення всіх необхідних процедур начебто перебувала українська омбудсвумен Людмила Денісова 22 серпня, а трохи раніше цього ж дня адвокат одного із екс-беркутівців, якого готують до обміну, заявив, що обмін полоненими Україна й Росія здійснять 28-29 серпня.

      Трохи раніше російські ЗМІ поширили інформацію, що Україна та Росія вийшли на фінальну стадію узгодження обміну ув'язнених. Мовляв, до кінця серпня РФ відпустить з полону 24 українських моряків. Серед інших бранців Кремля, які можуть невдовзі вийти на волю звучали прізвища Балуха, Гриба, Карпюка, Клиха і Кольченка (нещодавно їх перевели до слідчого ізолятора "Лефортово" в Москві).

      Плолонені
      Українські моряки, полонені Росією / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Новини Києва Тетяна Москалькова Обмін полоненими
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