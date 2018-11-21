Російський омбудсмен прокоментував, чи переведуть Сенцова "у загін"

У російській колонії Лабитнангі, де незаконно відбуває покарання український режисер Олег Сенцов, наразі не планують переводити бранця Кремля на спільний для всіх в’язнів тип тримання.

Про це повідомив уповноважений з прав людини в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії Анатолій Сак, передає "Радіо Свобода".

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Сенцова не перевудуть "у загін", поки його стан здоров'я не покращиться після голодування.

Стан його задовільний, багато читає, перебуває під постійним наглядом медичного персоналу. Питання про переведення його "в загін" поки не розглядалося, тому що є певні норми, яких мають дотримуватися за станом здоров’я після режиму голодування,

– прокоментував Сак.

Нагадаємо, 5 жовтня 2018 року Олег Сенцов припинив голодування після 145 днів без їжі. Його стан здоров'я значно погіршився. Зокрема, йому діагностували гіпоксію – стан, пов'язаний з недостатнім збагаченням киснем внутрішніх органів, крові.



2 листопада Адміністрація президента Росії Володимира Путіна вкотре відповіла відмовою на прохання помилувати українського режисера та бранця Кремля Олега Сенцова.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше його звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. А 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.