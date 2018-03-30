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4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Російський письменник привласнив вірш Андруховича

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Юрій Андрухович виявив плагіат на свій вірш
Юрій Андрухович виявив плагіат на свій вірш / Фото з вільних мереж

Український письменник Юрій Андрухович знайшов на російському сайті "Стихи.ру" свій іронічний вірш про Росію з роману "Московіада". Твір Андруховича розміщений серед поезій автора Валентина Пушкарьова.

Про це Андрухович написав у своєму блозі на "Збручі".

"Чи тільки мені здається, що свій вірш "Россия унижена" не відомий мені поет Валентин Пушкарьов, до певної міри, запозичив? Бо лише заголовок у нього не позичений, а власний, і це таки слід визнати. А все інше – чистісінької води плагіат", – констатує Андрухович.

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На знак підствердження плагіату український письменник навів вірш зі своєї книги:

Россия кровью изошла…

За что, скажите, Бога ради,

Терзают Русского Орла

Иуды, стервачи и б(…)?!

За что, Прибалтика, скажи,

Святую Русь так ненавидишь?

Замри, Эстонь! Литва, дрожи!

Ты русский х(…) еще увидишь!…

А також вірш із російського ресурсу:

За что?

Скажите Бога ради

Терзают русского орла

Подо…, твари, бл…

За что? Прибалтика, скажи,

Святую Русь так ненавидишь.

Замри Эстония, Литва дрожи,

Ты русский х.. ещё увидишь.

Теги: Новини України Новини Росії Новини культури Література LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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