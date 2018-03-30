Російський письменник привласнив вірш Андруховича

Український письменник Юрій Андрухович знайшов на російському сайті "Стихи.ру" свій іронічний вірш про Росію з роману "Московіада". Твір Андруховича розміщений серед поезій автора Валентина Пушкарьова.

Про це Андрухович написав у своєму блозі на "Збручі".

"Чи тільки мені здається, що свій вірш "Россия унижена" не відомий мені поет Валентин Пушкарьов, до певної міри, запозичив? Бо лише заголовок у нього не позичений, а власний, і це таки слід визнати. А все інше – чистісінької води плагіат", – констатує Андрухович.

Читайте також: Юрій Андрухович – вірші та біографія одного із кращих сучасних письменників

На знак підствердження плагіату український письменник навів вірш зі своєї книги:

Россия кровью изошла…

За что, скажите, Бога ради,

Терзают Русского Орла

Иуды, стервачи и б(…)?!

За что, Прибалтика, скажи,

Святую Русь так ненавидишь?

Замри, Эстонь! Литва, дрожи!

Ты русский х(…) еще увидишь!…

А також вірш із російського ресурсу:

За что?

Скажите Бога ради

Терзают русского орла

Подо…, твари, бл…

За что? Прибалтика, скажи,

Святую Русь так ненавидишь.

Замри Эстония, Литва дрожи,

Ты русский х.. ещё увидишь.