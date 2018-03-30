Російський письменник привласнив вірш Андруховича
Український письменник Юрій Андрухович знайшов на російському сайті "Стихи.ру" свій іронічний вірш про Росію з роману "Московіада". Твір Андруховича розміщений серед поезій автора Валентина Пушкарьова.
Про це Андрухович написав у своєму блозі на "Збручі".
"Чи тільки мені здається, що свій вірш "Россия унижена" не відомий мені поет Валентин Пушкарьов, до певної міри, запозичив? Бо лише заголовок у нього не позичений, а власний, і це таки слід визнати. А все інше – чистісінької води плагіат", – констатує Андрухович.
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На знак підствердження плагіату український письменник навів вірш зі своєї книги:
Россия кровью изошла…
За что, скажите, Бога ради,
Терзают Русского Орла
Иуды, стервачи и б(…)?!
За что, Прибалтика, скажи,
Святую Русь так ненавидишь?
Замри, Эстонь! Литва, дрожи!
Ты русский х(…) еще увидишь!…
А також вірш із російського ресурсу:
За что?
Скажите Бога ради
Терзают русского орла
Подо…, твари, бл…
За что? Прибалтика, скажи,
Святую Русь так ненавидишь.
Замри Эстония, Литва дрожи,
Ты русский х.. ещё увидишь.