21:35
13 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
10°C
17°C 4°C
  • субота
    15°C 7°C
  • неділя
    20°C 8°C
  • понеділок
    20°C 9°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Алкогольна допомога в Сирію. Наскільки
Вєсті Кремля
21:40, 12 квітня
Вєсті.UA. Кличко змінює професію. Допомога від Нестора-Байкописця
Вєсті.UA
20:29, 12 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Російський політик прокоментував справжні причини втручання РФ у Сирію

758 Читать новость на русском
Леонід Гозман
Леонід Гозман / RFE/RL

Президент загальноросійського руху "Союз Правих Сил" Леонід Гозман запевнив, що Росія втрутилась до Сирії суто символічно, аби показати свою силу, проте не маючи для цього жодних раціональних підстав.

Про це він розповів у прямому ефірі 24 Каналу.

Читайте також: Чому Дерипасці зараз погано: думка експерта

Щодо заяви Трампа у Twitter, експерт запевнив, що вона могла бути цілком ефективною.

"Спочатку запропонувати томагавки, аби було зрозуміло, що зараз буде такий великий мідний таз, яким все накриється. Це інколи може протверезити", – сказав Гозман.

Також він зазначив, що ніхто не знає, що ж, насправді, відбувається в голові керівництва РФ, навіть саме керівництво.

Справа в тім, що наше втручання в Сирію не мало ніяких раціональних підстав. Війна, яку розпочала наша спільна країна Радянський Союз колись в Афганістані не мала ніякого сенсу, так само не має ніякого сенсу війна в Сирії. Окрім сенсу чисто символічного: показати, що ми теж круті. Щоби з нами рахувались,
– розповів експерт.

На його думку, порятунок Асада не може надати Росії ніякої радості, а саме держава тепер і взагалі не знає, як звідти вийти.

"Так, ми влізли туди (в Сирію – 24 Канал), аби довести, що ми також велика держава, а тепер, як звідти вилізти – невідомо", – додав Гозман.

До слова, за оцінкою офіційного Вашингтона, влада Сирії за роки війни у країні застосовувала хімічну зброю щонайменше 50 разів.

Теги: Новини політики Новини Росії Війна у Сирії Башар Асад Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Война или фиктивность: к чему приведут взаимные угрозы Трампа и Путина
сьогодні, 21:00 Война или фиктивность: к чему приведут взаимные угрозы Трампа и Путина
374
Куди поїхати на травневі свята в 2018 році: 7 крутих ідей
сьогодні, 20:02 Куди поїхати на травневі свята в 2018 році: 7 крутих ідей
Настя Сукач 1385
Як Аваков завдає збитки державному бюджету
сьогодні, 19:00 Як Аваков завдає збитки державному бюджету
617
Кого будуть підтримувати українські олігархи на майбутніх президентських виборах
сьогодні, 18:00 Кого будуть підтримувати українські олігархи на майбутніх президентських виборах
1482
Про кілька реальностей на Донбасі та розстріл шкільного автобуса
сьогодні, 17:01 Про кілька реальностей на Донбасі та розстріл шкільного автобуса
Олексій Чибісов 1143
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук