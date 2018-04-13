Російський політик прокоментував справжні причини втручання РФ у Сирію

Президент загальноросійського руху "Союз Правих Сил" Леонід Гозман запевнив, що Росія втрутилась до Сирії суто символічно, аби показати свою силу, проте не маючи для цього жодних раціональних підстав.

Про це він розповів у прямому ефірі 24 Каналу.

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Щодо заяви Трампа у Twitter, експерт запевнив, що вона могла бути цілком ефективною.

"Спочатку запропонувати томагавки, аби було зрозуміло, що зараз буде такий великий мідний таз, яким все накриється. Це інколи може протверезити", – сказав Гозман.

Також він зазначив, що ніхто не знає, що ж, насправді, відбувається в голові керівництва РФ, навіть саме керівництво.

Справа в тім, що наше втручання в Сирію не мало ніяких раціональних підстав. Війна, яку розпочала наша спільна країна Радянський Союз колись в Афганістані не мала ніякого сенсу, так само не має ніякого сенсу війна в Сирії. Окрім сенсу чисто символічного: показати, що ми теж круті. Щоби з нами рахувались,

– розповів експерт.

На його думку, порятунок Асада не може надати Росії ніякої радості, а саме держава тепер і взагалі не знає, як звідти вийти.

"Так, ми влізли туди (в Сирію – 24 Канал), аби довести, що ми також велика держава, а тепер, як звідти вилізти – невідомо", – додав Гозман.

До слова, за оцінкою офіційного Вашингтона, влада Сирії за роки війни у країні застосовувала хімічну зброю щонайменше 50 разів.