Російський політик сповістив про зброю від Президента України, яку має мер Москви

Московський міський голова Сергій Собянін має вельми цікаві подарунки, які йому зробив президент-утікач Віктор Янукович. Мовиться про два нагородних вогнепальних пістолети.

Про це у своєму Facebook повідомив російський опозиційний політик Ілля Яшин.

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"А ви знали, що у Сергія Собяніна є два нагородних вогнепальних пістолети, які йому вручив президент України?" – зауважив він.

За його словами, такі подарунки йому зробив президент-утікач Віктор Янукович.

"Причому спочатку подарував один, а всього через три місяці другий. Незрозуміло тільки, навіщо. Сергій Семенович навчався стріляти по-македонськи?" – додав Яшин.

Додамо, що політик розповідає про вересень і грудень 2010 року.