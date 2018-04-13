Російський посол пригрозив Македонії

Посол Росії Олег Щербак видав попередження Македонії стосовно висилки російського дипломата із країни. Він пригрозив, що у разі вступу країни до НАТО, вона стане для Росії "законною ціллю".

Про це пише Голос Америки.

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Ну ось знову. Російський посол погрожує Македонії, що та стане "законною ціллю" для російських військових сил, якщо вступить до НАТО,

– прокоментував у Твіттері резонансне висловлювання американський радник віце-президента Джозефа Байдена з питань національної безпеки Майкл Карпентер.

У відповідь на таку заяву російського посла, прем’єр-міністр Македонії Зорян Заєв наголосив, що країна прагне приєднатись до НАТО задля досягнення миру у світі і поваги прав людини.

"Ми діяли у відповідності до законів та Віденської конвенції. Македонія має стратегічні цілі, такі як членство в НАТО та ЄС. Ми не хочемо, щоб через наше членство в Альянсі на нас нападали, а прагнемо миру в світі та поваги прав людини", – зазначив глава уряду Македонії.

Here we go again. Russia's Ambassador in Macedonia threatens that Macedonia will become "a legitimate target” of Russia's armed forces if it joins NATO.https://t.co/EFYOAw45LQ — Michael Carpenter (@mikercarpenter) 12 квітня 2018 р.

Нагадаємо, 11 квітня міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що вже завершується робота над угодою про безвізовий режим із Македонією. Окрім цього, сторони домовились покращити функціонування зони вільної торгівлі.