Російській пропагандистці Чичериній заборонили виступ на ЧС-2018 через війну на Донбасі

Російська рок-зірка Юлія Чичеріна, яка відома своєю підтримкою окупаційних військ Росії на Донбасі, не зможе виступити на концерті для вболівальників у Ростові-на-Дону під час Чемпіонату світу з футболу.

Відповідний лист від ФІФА оприлюднила сама Чичеріна на своїй сторінці, звинувативши чиновників, що вони "футболобандерівці".

Читайте також: Чемпіонат світу з футболу 2018: розклад матчів

У ФІФА ж вказали на те, що творчість Чичеріної просякнута мілітаризмом, що не підтримується організацією (як і релігійна та політичні тематики), і це може мати негативні наслідки для Чемпіонату світу з футболу. Серед прикладів вказано кліп "На передовій", де возвеличуються російські окупаційні війська, які захопили Донбас.

"ФІФА впевнена, що кожен футбольний захід є чудовою нагодою для зближення людей і зміцнення взаєморозуміння. Відповідно до регламенту ФІФА матчі і супутні заходи повинні бути нейтральними в питаннях політики і не повинні використовуватися національними асоціаціями, гравцями, уболівальниками або будь-якими іншими людьми в якості платформи для політичних заяв", - заявили згодом в прес-службі ФІФА.

При цьому Чичеріна переконана, що на Донбасі вважають, що Росія "не приходить на допомогу" (фактично – посилює військову агресію та окупацію України) "через цю футбольну вакханалію".

Читайте також: ЧС-1934 з футболу: диктатор на трибуні, нацистська свастика і поламані команди

Не до вподоби Чичериній і прізвище менеджера FIFA Fan Fest у Росії Катерини Савченко.

Варто зазначити, що Чичерина має так званий "паспорт ДНР".