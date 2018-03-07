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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Російський репер Мот з бази "Миротворця" запланував концерти в Києві та Харкові

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Репер Мот планує виступити у Києві та Харкові
Репер Мот планує виступити у Києві та Харкові

У квітні в двох містах України – Києві та Харкові – заплановані концерти російського репера Мота, який до цього виступав в анексованому Криму. За що і потрапив у базу "Миротворця".

Інформація про концерти виконавця Матвія Мельникова (справжня ім’я репера) опублікована на його сторінці у Facebook. У Києві концерт запланований 13 квітня в Stereo Plaza, 14 квітня концерт має відбутися в Radmir Main Place. Вартість квитків – від 500 гривень.

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Варто відзначити, що репер Мот внесений до бази "Миротворця", адже у вересні 2016 року виступав у Сімферополі разом з Тіматі.

Теги: Новини України Новини Києва Російські гастролери Новини Харкова
Джерело: 24 Канал
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