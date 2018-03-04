Російський рокер Борис Гребенщиков потрапив до реанімації
Відомий російський музикант, лідер гурту "Акваріум" Борис Гребенщиков потрапив до реанімації. Що трапилось зі співаком достеменно невідомо.
Про це пише російське видання life.ru.
За деякими даними, у Гребенщикова запалення легенів. За іншими даними, у музиканта проблеми з серцем.
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"Учора вранці він потрапив в реанімацію. У нього запалення легенів. Знаходиться зараз в свідомості", – про це розповів режисер Віктор Тихомиров.
Місцеві ЗМІ пишуть, що ситуація є серйозною, бо у музиканта виникли проблеми з серцем після проведеного раніше шунтування.
Хто такий Борис Гребенщиков? Це російський поет і музикант, композитор, співак і гітарист рок-групи "Акваріум", один з родоначальників російської рок-музики. Окрім того, Борис Гребенщиков написав кілька прозових творів: повість "Ліс" ("Роман, який так і не закінчено") та оповідання "Іван і Данило".