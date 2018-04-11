Російський рубль продовжує падати третій день

На Московській біржі долар вже коштує 64 рублі, а євро – 80. Через це очікують стрімке підвищення цін на товари першої необхідності.

У п'ятницю на закритті торгів євро коштував 71,38 рубля, долар - майже 58,18 рубля. У вівторок основні торги завершилися на рівні 63,11 рубля за долар і 77,84 рубля за євро.

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Починаючи з п'ятниці, курс рубля знизився більш ніж на 12% до євро і більш ніж на 11% до долара.



"Облігації і російський рубль продовжували знижуватися. Рубль подешевшав до 62,9 до долара США", – підтвердила фінансовий радник Крістіна Троїцька.





Варто додати, що від початку запровадження останніх санкцій, тобто менш ніж за тиждень, російська валюта впала на 7%. Акції російських компаній, проти яких ввели обмеження, почали дешевшати, і найбагатші російські бізнесмени одразу ж втратили понад 12 мільярдів доларів.