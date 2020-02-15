Російські силовики затримали судно з українцями в Азовському морі

У західній частині Азовського моря російські силовики затримали маломірне судно з 4 громадянами України на борту. Команду корабля затримали на 48 годин до з'ясування обставин.

Українці не мали при собі документів, які посвідчують особу, повідомляє російський "Интерфакс".

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За даними співробітників "прикордонного управління ФСБ РФ по Криму", капітан судна не виконав законну вимогу прикордонного наряду про зупинку і спробував сховатися.

Що силовики знайшли на борту корабля

У ході огляду корабля російські силовики виявили понад 290 примірників камбали-калкан, а також незаконне знаряддя лову. При цьому суднові, реєстраційні документи, в тому числі на право видобутку (вилов) водних біологічних ресурсів, у затриманих були відсутні.

Де затримані українці зараз

Судно вийшло в Азовське море з села Райнівка в Запорізькій області України. Зараз судно і рибалки доставлені в порт Керчі для з'ясування обставин.

Згодом капітан судна визнав факт незаконного вилову камбали-калкана і заявляв, що "співробітники прикордонслужби ФСБ РФ не чинили на нього психологічного тиску".

Наразі журналістам 24 каналу не прокоментували затримання моряків у МЗС України.

Україна готується до нового обміну полоненими з Росією та складає списки утримуваних. Їх обговорюють на засіданнях ТКГ у Мінську. Проте через те, що списки є доволі довгими, їх будуть розбивати на кілька частин і обмінів може бути кілька.