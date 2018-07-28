Російський співак Кобзон впав у кому, – ЗМІ

Російський співак, депутат Держдуми РФ Йосип Кобзон впав у кому. Цієї ночі, 28 липня, його стан різко погіршився.

Про це повідомляє російське видання РЕН-ТВ.

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У той же час сестра Кобзона Гелена спростувала виданню "360" дану інформацію.

"Слава Богу все добре. Він знаходиться на плановому лікуванні. Яка кома, ви що?" - сказала вона.

Нагадаємо, раніше російського та радянського співака Йосипа Кобзона, який підтримує агресивну політику президента країни Володимира Путіна, вже невперше було госпіталізовано.