Російський співак Кобзон впав у кому, – ЗМІ
Російський співак, депутат Держдуми РФ Йосип Кобзон впав у кому. Цієї ночі, 28 липня, його стан різко погіршився.
Про це повідомляє російське видання РЕН-ТВ.
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У той же час сестра Кобзона Гелена спростувала виданню "360" дану інформацію.
"Слава Богу все добре. Він знаходиться на плановому лікуванні. Яка кома, ви що?" - сказала вона.
Нагадаємо, раніше російського та радянського співака Йосипа Кобзона, який підтримує агресивну політику президента країни Володимира Путіна, вже невперше було госпіталізовано.
Джерело: 24 Канал
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