Російський спортсмен отримав суворе покарання за вживання допінгу
Спортивний арбітражний суд (CAS) дискваліфікував на чотири роки російського керлінгіста Олександра Крушельницького, в допінг-пробі якогопід час Олімпіади в Пхьончхані знайшли мельдоній.
Термін дискваліфікації – 4 роки. Відлік відсторонення почався з 12 лютого 2018 року.
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Олександр в парі з дружиною Анастасією Бризгаловою завоював бронзу в турнірі змішаних пар, після чого здав позитивний допінг-тест, який виявив наявність забороненого препарату.
Нагадаємо, що Крушельницького і Бризгалову позбавили їх бронзових нагород ще 22 лютого, під час проведення Олімпіади.
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Джерело: 24 Канал
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