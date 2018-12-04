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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Російський спортсмен отримав суворе покарання за вживання допінгу

      67 Читать новость на русском
      Олександр Крушельницький
      Олександр Крушельницький / РИА Новости

      Спортивний арбітражний суд (CAS) дискваліфікував на чотири роки російського керлінгіста Олександра Крушельницького, в допінг-пробі якогопід час Олімпіади в Пхьончхані знайшли мельдоній.

      Термін дискваліфікації – 4 роки. Відлік відсторонення почався з 12 лютого 2018 року.

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      Олександр в парі з дружиною Анастасією Бризгаловою завоював бронзу в турнірі змішаних пар, після чого здав позитивний допінг-тест, який виявив наявність забороненого препарату.

      Нагадаємо, що Крушельницького і Бризгалову позбавили їх бронзових нагород ще 22 лютого, під час проведення Олімпіади.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Допінг Олімпіада-2018
      Джерело: 24 Канал
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