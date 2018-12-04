Російський спортсмен отримав суворе покарання за вживання допінгу

Спортивний арбітражний суд (CAS) дискваліфікував на чотири роки російського керлінгіста Олександра Крушельницького, в допінг-пробі якогопід час Олімпіади в Пхьончхані знайшли мельдоній.

Термін дискваліфікації – 4 роки. Відлік відсторонення почався з 12 лютого 2018 року.

Читайте також: Зіркові російські біатлоністи підозрюються у вживанні допінгу

Олександр в парі з дружиною Анастасією Бризгаловою завоював бронзу в турнірі змішаних пар, після чого здав позитивний допінг-тест, який виявив наявність забороненого препарату.

Нагадаємо, що Крушельницького і Бризгалову позбавили їх бронзових нагород ще 22 лютого, під час проведення Олімпіади.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24