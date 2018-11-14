"Російський сценарій зірвано": у Порошенка розповіли деталі зустрічі з представниками УПЦ МП

Держава захищатиме право священнослужителів і мирян на вільний вибір церкви. Константинополь також гарантує повний канонічний захист тим, хто підтримав автокефалію в Україні.

Про це повідомляє прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у Facebook.

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Так, Петро Порошенко поінформував ієрархів про свої перемовини із Вселенським патріархом Варфоломієм, про угоду між Україною та Константинопольським патріархатом і про готовність Вселенського престолу сприяти проведенню об’єднавчого Собору.

Президент Порошенко запевнив, що українська держава захищатиме право священнослужителів і мирян на вільний вибір церковної юрисдикції,

– зазначив Цеголко.

Цеголко наголосив, що ієрархи розповіли про безпрецедентний тиск Москви, який чиниться на тих єпископів УПЦ МП, які готові приєднатися до творення єдиної церкви.

"Він також розповів, що Вселенський Патріарх зі свого боку, гарантує повний канонічний захист прибічникам автокефалії в Україні", – написав він.

Цеголко також зазначає, що вчорашня зустріч Порошенка з архієреями Української православної церкви Московського патріархату зірвала плани Кремля.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко попри перешкоди з боку керівництва УПЦ МП все ж провів зустріч із ієрархами Української Православної церкви Московського патріархату. Раніше в УПЦ МП заявили, що не відкидають можливість провести повноцінну зустріч з Президентом України Петром Порошенком, але захід має відбуватися на церковній території.



Зустріч Президента України Петра Порошенка з архієреями УПЦ МП була запланована на 13 листопада: захід мав відбутись у Києво-Печерській Лаврі. Однак згодом стало відомо, що вона так і не відбулася, оскільки, за словами оточення президента, у Лаврі нічого не планувалося, відтак він очікував на священнослужителів в Українському домі.



Згодом у філії РПЦ в Україні заявили, що від перемовин у Лаврі відмовився саме гарант. Також тут зауважили, що у той час, на який у них було призначено зустріч із Порошенком, вони провели екстренне засідання Священного Синоду. Водночас у Московському Патріархаті не відкинули імовірність нових зустрічей з президентом, але вони мають відбуватися на церковній території.

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