Російський Су-25 збили у Сирії: у РФ заявили про удар у відповідь і втрати бойовиків
У Міноборони Росії заявляють, що завдали удару у відповідь після збиття у Сирії російського літака Су-25.
Вдень 3 лютого з'явилась інформація про те, що у сирійській провінції Ідліб збито російський військовий літак-штурмовик Су-25.
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Пізніше у Міноборони РФ підтвердили, що внаслідок атаки на літак пілот загинув.
Як пише інформагентсво "Интерфакс", російські військові у Сирії завдали удару у відповідь.
Вони вдарили по контрольованій повстанцями території у провінції Ідліб, звідки був збитий Су-25.
За даними радіоперехоплення, в результаті удару знищено понад 30 бойовиків "Джабхат-ан-Нусра" (радикальне ісламістське угруповання – ред.),
– заявили у російському Міноборони.
У РФ хваляться, що завдали "групового удару високоточною зброєю".
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