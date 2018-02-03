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Російський Су-25 збили у Сирії: у РФ заявили про удар у відповідь і втрати бойовиків

20:59, сьогодні 613 Читать новость на русском
У Сирії збили російський військовий літак Су-25
У Сирії збили російський військовий літак Су-25 / Getty images (Ілюстрація)

У Міноборони Росії заявляють, що завдали удару у відповідь після збиття у Сирії російського літака Су-25.

Вдень 3 лютого з'явилась інформація про те, що у сирійській провінції Ідліб збито російський військовий літак-штурмовик Су-25.

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Пізніше у Міноборони РФ підтвердили, що внаслідок атаки на літак пілот загинув.

Як пише інформагентсво "Интерфакс", російські військові у Сирії завдали удару у відповідь.

Вони вдарили по контрольованій повстанцями території у провінції Ідліб, звідки був збитий Су-25.

За даними радіоперехоплення, в результаті удару знищено понад 30 бойовиків "Джабхат-ан-Нусра" (радикальне ісламістське угруповання – ред.),
– заявили у російському Міноборони.

У РФ хваляться, що завдали "групового удару високоточною зброєю".

Теги: Війна у Сирії Новини Росії Жертви Тероризм Ісламська держава авіація
Джерело: 24 Канал
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