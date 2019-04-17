20:55
17 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Путіну підняти свій рейтинг. У РФ з'являться платні перехрестя
      Вєсті Кремля
      00:27, сьогодні
      Вєсті.UA: Гучне повернення Савченко. Ляшко вирішив підкачатися
      Вєсті.UA
      19:48, 16 квітня
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Київський фунікулер
      Згадати все
      23:48, 12 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Російський "суд" продовжив арешт українським морякам: коментар адвоката

      61 Читать новость на русском

      Українських моряків, над якими відбувається "суд" в Росії, поділили на шість четвірок. Засідання проводять троє суддів, чергуються. Станом на 18:00 судді розглянули справи 16 військовополонених: усі вони пробудуть за ґратами ще три місяці.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів адвокат військовополонених моряків Ілля Новіков.

      Читайте також: Усміхаються і не втрачають оптимізму: у Москві триває суд над українськими моряками

      За його словами, не було жодних сумнівів щодо того, що російські судді продовжать арешт українцям.

      Проте ми повинні забезпечити, щоб наша позиція була задокументована й жоден з наших аргументів не залишився незаявленим,
      – зазначив правозахисник.

      Й додав, що звернення української сторони в міжнародний трибунал з морського права є також дуже важливим.

      Українські моряки в полоні РФ
      Українські моряки не втрачають оптимізму

      Новіков розповів, що троє суддів, які вели засідання, поводилися по-різному себе вели, хоча й виносили однакові рішення. Зокрема суддя, який розглядав справи його підопічних ознайомився з доповіддю Верховного комісара ООН з прав людини.

      В документі чітко написано, що Росія повинна розглядати цих людей як військовополонених. Проте суддя заявив, що доповідь не має жодного відношення до справи,
      – пояснив адвокат.

      Він також запевнив: чим більше російських чиновників, суддів та прокурорів демонструють, що знають позицію ООН та ЄС, проте відкрито ігнорують її, тим легше буде захисту добитися справедливості, якщо ці справи затягнуться.

      "Ми будемо вкотре оскаржувати арешт. Щоб не втратити право на звернення до Європейського суду. Щоб підкреслити, що використовуємо всі можливості", – підсумував Новіков.

      Як українські моряки опинились у полоні в Росії?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових на їхньому шляху до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські судна та поранили 3 моряків. Після цього Росія захопила 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу".

      У російський полон потрапили 24 українських моряки-члени екіпажу захоплених суден. Моряків спершу арештували в анексованому Криму, а згодом відправили до московських СІЗО та зараз утримують там під вартою.

      Українці оголосили себе військовополоненими. Це 24 січня визнали й у резолюції ПАРЄ.

      blog_ava
      Безкоштовний концерт Полякової та Дзідзя на "Олімпійському" виявився фейком
      сьогодні
      16616
      Теги: Новини України Українські моряки в полоні Україна – Росія Новини Росії Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Життя після виборів: як пережити другий тур та зберегти хороший настрій
      сьогодні , 20:49 Життя після виборів: як пережити другий тур та зберегти хороший настрій
      Євгенія Мазур 13
      Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      сьогодні , 19:13 Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      Анастасія Зазуляк 30240
      Тенденції 2019 року в облаштуванні саду
      сьогодні , 09:00 Тенденції 2019 року в облаштуванні саду
      482
      Закон про вибори президента: що потрібно знати про другий тур
      сьогодні , 18:02 Закон про вибори президента: що потрібно знати про другий тур
      Євгенія Мазур 5063
      Порошенко і Зеленський зійдуться на "Олімпійському", або Чому дебати кандидатів нагадують бокс
      сьогодні , 17:16 Порошенко і Зеленський зійдуться на "Олімпійському", або Чому дебати кандидатів нагадують бокс
      Артем Овдієнко 1175
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук