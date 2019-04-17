Російський "суд" продовжив арешт українським морякам: коментар адвоката

Українських моряків, над якими відбувається "суд" в Росії, поділили на шість четвірок. Засідання проводять троє суддів, чергуються. Станом на 18:00 судді розглянули справи 16 військовополонених: усі вони пробудуть за ґратами ще три місяці.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів адвокат військовополонених моряків Ілля Новіков.

Читайте також: Усміхаються і не втрачають оптимізму: у Москві триває суд над українськими моряками

За його словами, не було жодних сумнівів щодо того, що російські судді продовжать арешт українцям.

Проте ми повинні забезпечити, щоб наша позиція була задокументована й жоден з наших аргументів не залишився незаявленим,

– зазначив правозахисник.

Й додав, що звернення української сторони в міжнародний трибунал з морського права є також дуже важливим.



Українські моряки не втрачають оптимізму

Новіков розповів, що троє суддів, які вели засідання, поводилися по-різному себе вели, хоча й виносили однакові рішення. Зокрема суддя, який розглядав справи його підопічних ознайомився з доповіддю Верховного комісара ООН з прав людини.

В документі чітко написано, що Росія повинна розглядати цих людей як військовополонених. Проте суддя заявив, що доповідь не має жодного відношення до справи,

– пояснив адвокат.

Він також запевнив: чим більше російських чиновників, суддів та прокурорів демонструють, що знають позицію ООН та ЄС, проте відкрито ігнорують її, тим легше буде захисту добитися справедливості, якщо ці справи затягнуться.

"Ми будемо вкотре оскаржувати арешт. Щоб не втратити право на звернення до Європейського суду. Щоб підкреслити, що використовуємо всі можливості", – підсумував Новіков.

Як українські моряки опинились у полоні в Росії?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових на їхньому шляху до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські судна та поранили 3 моряків. Після цього Росія захопила 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу".



У російський полон потрапили 24 українських моряки-члени екіпажу захоплених суден. Моряків спершу арештували в анексованому Криму, а згодом відправили до московських СІЗО та зараз утримують там під вартою.



Українці оголосили себе військовополоненими. Це 24 січня визнали й у резолюції ПАРЄ.