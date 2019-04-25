Російський "суд" у Криму збільшив термін ув’язнення Володимиру Балуху

Так званий "Верховний суд" окупованого Криму розглянув касаційну заяву російської прокуратури на півострові та продовжив термін ув’язнення українському бранцю Кремля Володимиру Балуху.

Так, "прокурори" просили додати до терміну час, який Балух провів під домашнім арештом. Проте "суддя" Любов Дяченко вирішила по-іншому перерахувати час перебування українця під вартою. Вона винесла вирок, згідно з яким, збільшила термін ув’язнення бранця навіть на більше, ніж того просили прокурори.

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"Суддя" прийняла рішення про погіршення становища активіста, а саме, – постановила не зараховувати час, проведений ним у СІЗО, як день за півтора.

Володимир Балух брав участь у засіданні по відеозв’язку. За словами адвоката, він виглядав дуже стомленим і був дуже обурений рішенням суду.

Остаточне мотивування такого рішення буде зрозумілим тоді, коли адвокат отримає на руки судове рішення.

Захисники українця сподіваються, що суддя зрозуміє допущену грубу помилку, і в рішенні буде все-таки врахований час, проведений в СІЗО як день за півтора. В іншому випадку захист оскаржуватиме таку постанову "суду".

Зазначимо, що до цього Балуха незаконно етапували із анексованого півострова вглиб Росії. Етап тривав понад місяць. При цьому родичі українця не знали, де він перебуває.

Хто такий Володимир Балух? Український політв’язень з Криму.



ФСБ Росії 8 грудня 2016 року вдерлися в його будинок на півострові та затримали українця. Балух став жертвою репресій через український прапор і табличку "вулиця Героїв Небесної сотні" на своєму подвір'ї. Також він відмовився від паспорта РФ.



Окупаційна влада півострова стверджує, що знайшла на горищі в Балуха набої і вибухівку. Однак за словами чоловіка, боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію.



16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні, а потім ще й збільшили цей термін. Так, у липні 2018 року російський суд в окупованому Криму присудив Балуху 5 років ув’язнення та штраф у розмірі 10 тисяч рублів.



У березні 2018 року політв'язень оголосив безстрокове голодування. 9 жовтня повідомив, що вирішив його припинити. Його голодування тривало 205 днів.



18 лютого 2019 року Балух зник із Сімферопольського СІЗО, де його утримували. Згодом стало відомо, що його етапували в одну із російських колоній у Тверській області.