Російський суд виніс постанову про блокування Telegram на території країни

У Росії все таки заблокують популярний месенджер Telegram. Таке рішення сьогодні, 13 квітня, виніс Таганський суд Москви.

Про це повідомляє Meduza.

Суддя Юлія Смоліна задовольнила позов Роскомнадзора і постановила заблокувати месенджер Telegram на території Росії. Смоліна дозволила почати блокування негайно – до набрання рішення за позовом законної сили.

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Варто зазначити, що представників Telegram на засіданні не було, так як засновник месенджера Павло Дуров заборонив юристам брати участь у "відвертому фарсі". Проте адвокати відправили до суду клопотання з проханням перенести засідання і воно було відхилене.

Розгляд позову по суті зайняв всього 20 хвилин.

Нагадаємо, раніше Роскомнадзор дав Telegram термін до 4 квітня, щоб передати ФСБ ключі шифрування. Представники месенджера відповіли, що принцип побудови сервісу не дозволяє це зробити. 6 квітня Роскомнадзор звернувся до суду із позовом про блокування месенджера Telegram.



Це вже не перший конфлікт між месенджером і російською владою. У грудні 2017 року Telegram був оштрафований на 800 тисяч рублів за відмову передати ключі шифрування відповідно до "закону Ярової".