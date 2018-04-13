12:00
13 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
17°C 4°C
  • субота
    15°C 7°C
  • неділя
    20°C 8°C
  • понеділок
    20°C 9°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Алкогольна допомога в Сирію. Наскільки
Вєсті Кремля
21:40, 12 квітня
Вєсті.UA. Кличко змінює професію. Допомога від Нестора-Байкописця
Вєсті.UA
20:29, 12 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Інтернет
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Російський суд виніс постанову про блокування Telegram на території країни

75 Читать новость на русском
Російський суд виніс постанову про блокування Telegram на території країни
Російський суд виніс постанову про блокування Telegram на території країни / Фото з вільних джерел

У Росії все таки заблокують популярний месенджер Telegram. Таке рішення сьогодні, 13 квітня, виніс Таганський суд Москви.

Про це повідомляє Meduza.

Суддя Юлія Смоліна задовольнила позов Роскомнадзора і постановила заблокувати месенджер Telegram на території Росії. Смоліна дозволила почати блокування негайно – до набрання рішення за позовом законної сили.

Читайте також: Telegram буквально передав ФСБ "ключі" до розшифровки листування: дотепне фото

Варто зазначити, що представників Telegram на засіданні не було, так як засновник месенджера Павло Дуров заборонив юристам брати участь у "відвертому фарсі". Проте адвокати відправили до суду клопотання з проханням перенести засідання і воно було відхилене.

Розгляд позову по суті зайняв всього 20 хвилин.

Нагадаємо, раніше Роскомнадзор дав Telegram термін до 4 квітня, щоб передати ФСБ ключі шифрування. Представники месенджера відповіли, що принцип побудови сервісу не дозволяє це зробити. 6 квітня Роскомнадзор звернувся до суду із позовом про блокування месенджера Telegram.

Це вже не перший конфлікт між месенджером і російською владою. У грудні 2017 року Telegram був оштрафований на 800 тисяч рублів за відмову передати ключі шифрування відповідно до "закону Ярової".

Теги: Новини Росії Інтернет Техно Telegram Судді
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Гнів Трапма: чи помстяться США за Сирію?
сьогодні, 12:00 Гнів Трапма: чи помстяться США за Сирію?
Наталія Лебідь 3
До Дня рок-н-ролу: легенди світу музики, які змінили наш світогляд
сьогодні, 11:02 До Дня рок-н-ролу: легенди світу музики, які змінили наш світогляд
Настя Сукач 296
Не лише куріння і алкоголь: звички, небезпечні для здоров'я
сьогодні, 11:10 Не лише куріння і алкоголь: звички, небезпечні для здоров'я
496
Як виробники смартфонів дурять користувачів випускаючи
сьогодні, 11:08 Як виробники смартфонів дурять користувачів випускаючи "оновлення" для Android
1134
Чому заборона російських сервісів – важливий сигнал до людей в оточенні Президента
сьогодні, 10:00 Чому заборона російських сервісів – важливий сигнал до людей в оточенні Президента
Віталій Дейнега 488
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук