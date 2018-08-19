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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Російський тренер грубо відповів щодо скандалу з українським гравцем та прапором Росії

213 Читать новость на русском
Дмитро Черишев
Дмитро Черишев / ФК "Нижній Новгород"

Росіяни продовжують шукати скандали з українцями, вишукуючи будь-який привід. Цього разу дісталося українському футболісту Віталію Федоріву, який виступає за команду "Нижній Новгород".

Нагадаємо, росіяни запідозрили неповагу у діях футболіста, коли він не повернувся до прапора Росії під час виконання гімну РФ. При тому, що решта футболістів (більшість яких складають саме росіяни), тримають руки у той час за спиною на сідницях, нікого не здивувала і не обурила.

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Варто зазначити, що сам Федорів свій вчинок пояснив тим, що був зосереджений на молитві, відтак у його діях не було жодного політичного мотиву. Однак російським ждурналістам такого поясненя виявилося замало, відтак вони звернулися за коментарем до головного тренера "Нижнього Новгорода" Дмитра Черишева.

"Ви почули позицію гравця, що ви від мене щось хочете? Смажений вас півень клюнув, ось і шукайте гидоту, – різко відреагував Черишев.

Зазначимо, що Федорів просто рівно стояв під час виконання гімну. Те ж робили і решта гравців та працівників тренерського штабу клубів. Однак в Росії виникли претензії лише до українця Федоріва.

Лава запасних під час виконання гімну РФ (Фото: ФК "Нижній Новгород")

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Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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