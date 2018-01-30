Російський винищувач переслідував літак США над Чорним морем

Російський винищувач виконав небезпечне перехоплення літака-розвідника ВМС США P-3 Orion над Чорним морем.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

Винищувач переслідував літак близько 2 годин та 40 хвилин. За словами американських пілотів, судно РФ наблизилося до розвідувальника на 1,5 метрову відстань.

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Вони додали, що через переслідування місія P-3 Orion завершилася достроково.

Літак радіоелектронної розвідки великого радіусу дії ВМС США здійснював розвідувальний політ біля кордонів на Чорному морі. Він наближався до Севастополя на відстань близько 40 км.