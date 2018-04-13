Російський військовий вертоліт розбився над Балтійським морем: є жертви

У Росії в акваторії Балтійського моря розбився військовий вертоліт, на борту якого перебували два члени екіпажу.

Про це з посиланням на джерело в екстрених службах повідомляє "РИА Новости".

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"Під час проведення нічних випробувальних польотів в акваторії Балтійського моря зазнав аварії вертоліт Ка-29. Екіпаж у складі двох льотчиків-випробувачів підприємства-виготовлювача вертольота загинув", – йдеться в повідомленні.

Наразі на місці падіння силами Балтійського флоту проводиться пошукова операція.

Зазначимо, зараз у Балтійському морі проходять навчання російського флоту, під час яких використовується авіація.

Нагадаємо, 11 квітня у Сербії зазнав катастрофи літак військово-повітряних сил. Авіасудно розбилося в районі села Ковачиця на північному сході країни, внаслідок чого один пілот загинув, другий отримав важкі травми.

Що таке Ка-29? Корабельний транспортно-бойовий вертоліт, подальший розвиток вертольота Ка-27. Розроблений на початку 1980-х років і призначений для десантування з кораблів підрозділів морської піхоти і їх вогневої підтримки, транспортування різних вантажів та ін.