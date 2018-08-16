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НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Російський власник ПАОК прокоментував ситуацію з "патріотичними щитками" Хачеріді

441 Читать новость на русском
Іван Саввіді
Іван Саввіді / Meduza

Власником грецького клубу ПАОК, за який виступає українець Євген Хачеріді, є російський мільйонер Іван Саввіді. Він був на матчі у Москві проти "Спартака", у якому Хачеріді показав трибунам свої щитки у кольорах українського прапора.

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Російські журналісти не змогли обійти це питання стороною, коли розпитували Івана Савідді про матч "Спартака" з ПАОК. При цьому вони одразу спитали, чи це була провокація. Відповідь опального російського бізнесмена (свого часу він навіть був депутатом російської Держдуми) була доволі короткою.

"Я не бачив цього, тому і коментувати не хочу", – коротко відповів Саввіді.

До слова, в УЄФА вже відреагували на події цього матчу. І розпочали дисциплінарне провадження.

хроніка  СКАНДАЛУ НАВКОЛО ЩИТКІВ ХАЧЕРІДІ
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Теги: Новини спорту Футбол
Джерело: 24 Канал
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