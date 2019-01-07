Російський "Зеніт" хоче перехопити у "Шахтаря" зіркового захисника
Санкт-петербурзький "Зеніт" рішуче налаштований підписати захисника "Фейєноорда" Джеррі Сен-Жюста.
За інформацією RTV Rijnmond, російський клуб готовий заплатити за 22-річного футболіста 10 мільйонів євро.
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Однак, донецький "Шахтар" також проявляє інтерес до Джеремая Сен-Жюста. "Гірники" позмагаються за 22-річного футболіста з російським "Зенітом".
За "Фейєноорд" Джеремая Сен-Жюст грає з літа 2017 року, перейшовши з "Гронінгена". У нинішньому розіграші чемпіонату Голландії на рахунку футболіста 13 матчів, 1 гол і 1 результативна передача.
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Джерело: 24 Канал
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