Російський "Зеніт" хоче перехопити у "Шахтаря" зіркового захисника

Санкт-петербурзький "Зеніт" рішуче налаштований підписати захисника "Фейєноорда" Джеррі Сен-Жюста.

За інформацією RTV Rijnmond, російський клуб готовий заплатити за 22-річного футболіста 10 мільйонів євро.

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Однак, донецький "Шахтар" також проявляє інтерес до Джеремая Сен-Жюста. "Гірники" позмагаються за 22-річного футболіста з російським "Зенітом".

За "Фейєноорд" Джеремая Сен-Жюст грає з літа 2017 року, перейшовши з "Гронінгена". У нинішньому розіграші чемпіонату Голландії на рахунку футболіста 13 матчів, 1 гол і 1 результативна передача.

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