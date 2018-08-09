Російський "Зеніт" і його фанати зганьбилися в Лізі Європи

Пітерський "Зеніт" розгромно програв у гостях мінському "Динамо" в першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Перед матчем майже тисяча російських фанів влаштували несанкціонований марш у центрі Мінська (загалом до столиці Білорусі приїхали 2500 гостей). Нахабні пітерці перекрили рух на центральній вулиці, палили фаєра, кидали петарди і скандували: "Мусора дебилы, а ваш клуб г**но!"

Білоруська міліція поводилася аж занадто чемно – стояла осторонь і не заарештувала жодного з хуліганів. Як жартували білоруси в соцмережах: це ж не марш опозиції розганяти!

Зате футболісти "Динамо" грандіозно помстилися гоноровим росіянам за хамство. Мінчани розгромили суперника – 4:0! Це одна з найганебніших поразок "Зеніт" в єврокубках.

"Динамо" (Мінськ) – "Зеніт" (Санкт-Петербург) – 4:0

Голи: Ніколич (12, 67), Хващинський (32), Галович (41).

Перші матчі цього раунду зіграли на своїх полях і два українські клуби. В Одесі "Маріуполь" програв французському "Бордо" – 1:3, хоча вів у рахунку. А в Запоріжжі "Зоря" розійшлася миром з португальською "Брагою" – 1:1.

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