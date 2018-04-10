Російський журнал розмістив вагітну Лободу на обкладинку: фото
Українська співачка Світлана Лобода, яка вирішила будувати кар’єру у Росії, з'явилася на обкладинці травневого номера російського видання Cosmopolitan.
Вагітна 35-річна співачка оголила живіт в зав'язаною під грудьми майці і приспущених джинсах-бойфрендах.
Читайте також: Лобода вагітна від лідера Rammstein Тіля Ліндемана, – російські ЗМІ
Як пишуть ЗМІ, Лобода має народити дитину в кінці травня цього року, Світлана вирішила народжувати в Лос-Анджелесі, куди вирушила напередодні.
Однак загадкою залишається, хто батько майбутнього малюка. ЗМІ припускають, що це лідер культової гурту Rammstein Тіль Ліндеман.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі