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НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Російський журнал розмістив вагітну Лободу на обкладинку: фото

339 Читать новость на русском
Світлана Лобода
Світлана Лобода / Фото з Іnstagram

Українська співачка Світлана Лобода, яка вирішила будувати кар’єру у Росії, з'явилася на обкладинці травневого номера російського видання Cosmopolitan.

Вагітна 35-річна співачка оголила живіт в зав'язаною під грудьми майці і приспущених джинсах-бойфрендах.

Читайте також: Лобода вагітна від лідера Rammstein Тіля Ліндемана, – російські ЗМІ

Як пишуть ЗМІ, Лобода має народити дитину в кінці травня цього року, Світлана вирішила народжувати в Лос-Анджелесі, куди вирушила напередодні.

Однак загадкою залишається, хто батько майбутнього малюка. ЗМІ припускають, що це лідер культової гурту Rammstein Тіль Ліндеман.

Теги: Новини України Новини Росії LifeStyle Світлана Лобода Зіркові мами
Джерело: 24 Канал
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