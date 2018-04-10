Російський журнал розмістив вагітну Лободу на обкладинку: фото

Українська співачка Світлана Лобода, яка вирішила будувати кар’єру у Росії, з'явилася на обкладинці травневого номера російського видання Cosmopolitan.

Вагітна 35-річна співачка оголила живіт в зав'язаною під грудьми майці і приспущених джинсах-бойфрендах.

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Допис, поширений COSMOPOLITAN Russia (@cosmopolitan_russia) 10 Кві 2018 р. о 3:32 PDT

Як пишуть ЗМІ, Лобода має народити дитину в кінці травня цього року, Світлана вирішила народжувати в Лос-Анджелесі, куди вирушила напередодні.

Однак загадкою залишається, хто батько майбутнього малюка. ЗМІ припускають, що це лідер культової гурту Rammstein Тіль Ліндеман.