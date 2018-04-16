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Російсько-окупаційні війська обстріляли українські позиції із мінометів та БМП

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Російсько-окупаційні війська 22 рази обстріляли українські позиції
Російсько-окупаційні війська 22 рази обстріляли українські позиції / qha.com.ua

Російсько-окупаційні війська 16 квітня 22 рази обстріляли українські позиції. Під час обстрілів агресор використовував БМП та великокаліберні кулемети.

Про це повідомляють у прес-центрі штабу АТО.

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На Донецькому напрямку з 82-міліметрових мінометів, озброєння БМП й великокаліберних кулеметів обстріляні захисники Пісків. З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник відкривав вогонь по оборонцях Водяного, Верхньоторецького та Авдіївки,
– йдеться у зведенні.

Окрім цього, у ЗСУ інформують про те, що із гранатометів та стрілецької зброї агресор обстрілював українські укріплення поблизу Новотроїцького та Мар’їнки, з бронетранспортерів – неподалік Водяного, а з великокаліберних кулеметів – в районі Лебединського. Також із гранатометів та снайперської зброї вогонь вели поблизу Широкиного.

Як зазначають у повідомленні, на Луганському напрямку бойовики застосували озброєння БМП та гранатомети по українських укріпленнях під Луганським. Крім цього, з гранатометів були обстріляні оборонці Кримського, а з великокаліберних кулеметів – Новолуганського.

Унаслідок ворожого вогню жоден український військовослужбовець не постраждав.

Нагадаємо, у неділю, 16 квітня, російсько-окупаційні війська здійснили 59 обстрілів позицій Збройних Сил України. Внаслідок ворожого вогню один український захисник зазнав поранення, ще один – отримав бойове травмування.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні Сили України
Джерело: 24 канал
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