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      Російського бійця ММА жорстоко затримали за розбій у день народження: відео

      31 Читать новость на русском
      Євгена Гонтарєва затримали у Москві
      Євгена Гонтарєва затримали у Москві

      Боєць ММА Євген Гонтарєв на прізвисько "Бізон" затриманий в Москві за підозрою в розбої.

      Гонтарєв був затриманий в день свого народження, 15 листопада, повідомляє телеграм-канал "Mash".

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      Сам 29-річний спортсмен не відразу усвідомив, що відбувається і чинив опір співробітникам правоохоронних органів. Зазначається, що Гонтарєв прийняв все це за жарт, а його мати встала на захист сина.

      Додамо, що поки є тільки загальна інформація про затримання – за що конкретно поліцейські "взяли" бійця ММА, невідомо.

      Гонтарєв провів в MMA 10 поєдинків в яких здобув три перемоги, зазнав шість поразок, і ще один бій завершився внічию. Останній поєдинок боєць провів в травні поточного року, програвши Макхачу Кхваджаєву за рішенням суддів.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Новини Росії Спорт
      Джерело: 24 Канал
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