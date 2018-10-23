Російського фаната ЦСКА зарізали перед матчем з "Ромою"

Перед матчем Ліги чемпіонів відбулися бійка фанатів ЦСКА і "Роми". Сутичка сталася біля моста Дука-д'Аоста.

Про це повідомив журналіст італійського Sky Sports Марко Ді Фонцо на своїй сторінці в Twitter.

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Відомо, що в ході зіткнень постраждали троє уболівальників. Один з них – уболівальник ЦСКА – отримав ножове поранення, за деякими даними його і зовсім вбили.

В результаті втрутитися довелося поліції. Вболівальників обох команд розігнали за допомогою пожежних гідрантів. Відомо, що двох російських уболівальників і одного італійця заарештували.

Нагадаємо, що це вже не перший випадок перед цим матчем, де були задіяні фанати російського клуба. На одній зі станцій метро у Римі ескалатор вийшов з ладу. Він різко поїхав униз, і десятки людей, які перебували на ньому, падали на бетонну підлогу. Зазначається, що більшість постраждалих – фанати російського клубу ЦСКА. Ввечері 23 жовтня їх клуб зіграє у Римі проти місцевої "Роми". Саме фанати могли стати причиною поломки ескалатора

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