Російського футболіста підозрюють у допінгу на ЧС-2018
Форварда збірної Росії Артема Дзюбу запідозрили в застосуванні допінгу під час чемпіонату світу-2018.
Молдавське видання Protv.md, після матчу Росії зі збірною Іспанії, побачило на руці Дзюбі слід від уколу, припустивши, що це слід від застосування допінгу.
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Фотографії з проколеною веною футболіста швидко поширили ЗМІ в різних країнах, і вони викликали резонанс.
Лікар збірної Росії Едуард Безуглов прокоментував повідомлення в соцмережах про те, що на руці нападника збірної Росії Артема Дзюби був помітний слід від уколу.
«Для контролю функціонального стану лікарі дивляться різні гематологічні параметри, які беруть як з капілярної, так і з венозної крові. Це рутинні заходи, які дозволяють контролювати переносимість навантажень, швидкість відновлення і запобігати м'язові травми», – пояснив ситуацію Безуглов.
Російські спортсмени за останні роки неодноразово викривалися в застосуванні допінгу, через що Росія навіть була відсторонена від участі в зимовій Олімпіаді-2018. Також давно позбавлене ліцензії і російське антидопінгове агентство (RUSADA).
29-річний Артем Дзюба грав у всіх чотирьох матчах збірної Росії на поточному чемпіонаті світу і забив в них три голи.