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      Російський офіцер створив цілу агентурну мережу з жінок в окупованому Луганську: шокуючі деталі

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      Сазонов з коханкою
      Сазонов з коханкою / Screenshot

      Коханка підполковника військової розвідки Росії Олександра Сазонова, який виконував вказівки Південного оперативного командування Збройних Сил РФ у захопленому Луганську, розповіла про підривну діяльність окупанта.

      Про це повідомляє "Цензор.НЕТ" з посиланням на дані допиту жінки контррозвідкою Служби безпеки України. 

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      В обов'язки Сазонова входило не тільки "допомагати порадами" проросійським бойовикам самопроголошеної "ЛНР", а й проводити розвідку в інтересах Росії, влаштовувати диверсії на підконтрольних Україні територіях і створювати там агентурну мережу.

      За словами допитаної, Сазонов використовував як інформаторів переважно жінок. Вона познайомилась з російським офіцером у ресторані. Тоді він представився співробітником "прокуратури ЛНР".

      "На той період я, мабуть, дуже влаштовувала Сашу. Крім стосунків, у мене були нормальні доходи, і я періодично допомагала йому грошима в ті моменти, коли вони в нього раптово закінчувалися. Гроші йшли на ресторани, йшли на кафе, на різноманітні п’янки-гулянки. Це тривало близько року – поки в мене були хороші гроші, поки я добре заробляла. На прохання Саші знімала для них будинок, який вони використовували як базу для роботи. Будинок за адресою Вінницька, 15. Я його підшукала, потім оплачувала комуналку. До того моменту, поки не почалися проблеми на роботі і доходи впали. Я мала доступ до всіх звітів та секретних документів, з яким працював Саша", – розповіла жінка. 


      Сазонов з коханкою

      Сазонов приїждав в окупований Луганськ у відрядження. І, зі слів жінки, намагався потрапити у місто при кожній ліпшій можливості. 

      Та коли у жінки закінчились гроші, їхні стосунки різко погіршились. 

      "Марина, Інна, даша. Більшість інформаторів – жінки. А я знаю, як він поводиться зі своїми інформаторами. Як мінімум, на своєму прикладі. Поки йому було зручно, він був дружелюбним. Але коли можливість спонсорувати його та його друзів зникла, Саша став поводитись інакше. Він міг мене вдарити, ми постійно сварились", – додала жінка. 

      Яку саме інформацію вона та інші інформаторки передавали Сазонову, даних на записі немає. 

      Як російський офіцер Сазонов створив агентурну мережу в "ЛНР": дивіться відео

       
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії СБУ Війна на Донбасі Новини Луганська
      Джерело: 24 Канал
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