Російського репера Антоху МС не впустили в Україну

Російського музиканта Антона Кузнєцова, який виступає під псевдонімом Антоха МС не впустили на територію України.

Про це повідомляється на офіційній сторінці музиканта у Facebook.

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Як відомо, 2 березня у Києві мав відбутися виступ російського репера Антохи МС. Під час концерту планувалась презентація альбому "Поради для молодят".

Дорогі друзі, ми змушені повідомити, що сьогоднішній концерт Антоха МС в Києві, Харкові , Дніпрі скасовано з причини відмови у в'їзді артисту на територію України! У нас були всі необхідні документи, так само ми заздалегідь отримали дозволи на проведення заходу в СБУ, але Антону все одно було відмовлено у в'їзді,

– йдеться в повідомленні.

Музикант та організатори принесли свої вибачення всім, хто купив квитки на концерти, які підлягають поверненню в місцях покупки, починаючи з 5 березня.

Зазначимо, що ймовірною причиною відмови у в'їзді на територію України став виступ Антохи МС в анексованому Криму у 2015 році.

Нагадаємо, раніше білоруського репера Макса Коржа не пустили на територію України та заборонили йому в’їзд до країни терміном на три роки.