Російськомовну музику, фільми та книги заборонили у ще одній області України
У четвер, 25 жовтня, на території Житомирщини заборонили публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах.
Про це повідомляє прес-служба Житомирської обласної ради.
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"Депутати більшістю голосів підтримали мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Житомирської області", – йдеться у повідомленні.
Проти мораторію проголосували лише депутати від "Опозиційного блоку".
Згідно з цим рішенням, заборону на російськомовний продукт введено до моменту повного припинення окупації Росією території України.
Мовиться про заборону трансляції на території області російських фільмів, виступів російських акторів, тощо. У нас повинен бути український продукт, і не треба пропагувати російську мову, бо у нас є наша мова та має бути наша влада,
– наголосили депутати.
Нагадаємо, раніше Львівська облрада ухвалила заборону на відтворення будь-яких аудіовізуальних творів у розважальних закладах російською мовою до припинення окупації окремих частин України Росією.