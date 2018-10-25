Російськомовну музику, фільми та книги заборонили у ще одній області України

У четвер, 25 жовтня, на території Житомирщини заборонили публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах.

Про це повідомляє прес-служба Житомирської обласної ради.

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"Депутати більшістю голосів підтримали мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Житомирської області", – йдеться у повідомленні.

Проти мораторію проголосували лише депутати від "Опозиційного блоку".

Згідно з цим рішенням, заборону на російськомовний продукт введено до моменту повного припинення окупації Росією території України.

Мовиться про заборону трансляції на території області російських фільмів, виступів російських акторів, тощо. У нас повинен бути український продукт, і не треба пропагувати російську мову, бо у нас є наша мова та має бути наша влада,

– наголосили депутати.

Нагадаємо, раніше Львівська облрада ухвалила заборону на відтворення будь-яких аудіовізуальних творів у розважальних закладах російською мовою до припинення окупації окремих частин України Росією.