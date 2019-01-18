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      Російському боксеру-чемпіону загрожує 4 роки ув'язнення за побиття жінки

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      Сергій Ковальов
      Сергій Ковальов / Фото з відкритих джерел

      Колишньому чемпіону світу у важкій вазі за версією WBO Олександру Ковальову (32-3-1, 28 КО) загрожує 4 роки в'язниці за побиття жінки.

      Як інформує TMZ, інцидент стався ще в червні 2018 року. За словами потерпілої, Ковальов зламав їй ніс, після того як вона відкинула його залицяння на вечірці. Спортсмен був відразу ж заарештований, після чого його відпустили під заставу.

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      Ковальову пред'явлено звинувачення в нападі із застосуванням сили, яке може привести до серйозних тілесних ушкоджень, що тягне за собою максимальне покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі. На перших слуханнях у суді Ковальов не визнав свою провину. Наступне засідання заплановано на березень.

      Через два місяці після інциденту Сергій Ковальов поступився титулом WBO в напівважкій вазі, програвши нокаутом Елейдеру Альваресу. 2 лютого росіянин і колумбієць повинні провести реванш у Фріско.

      Варто зазначити, що закон передбачає до чотирьох років тюремного ув'язнення за злочин, в якому обвинувачується російський боксер.

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      Теги: Спорт Арешт Бокс
      Джерело: 24 Канал
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