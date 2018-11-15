Російському хокеїсту вибили зуб під час матчу НХЛ, а він навіть не скривився: відео

Зірковому форварду "Сент-Луїса" Володимиру Тарасенку під час матчу регулярного чемпіонату НХЛ проти "Чикаго" (0:1) вибили зуб. Цей момент зафіксували відеокамери.

Інцидент трапився в кінці другого періоду, після того, як форвард "яструбів" Домінік Кагун зіграв високо піднятою ключкою. Як наслідок – вибитий зуб. Пізніше гравець відшукав його на льоду і передав лікареві команди.

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Відразу після цього, посміхаючись, Тарасенко відшукав на льоду вибитий зуб і передав його лікарю команди.

Зазначимо, що "Чикаго" обіграв "Сент-Луїс", перервавши восьмиматчеву серію поразок. Ця перемога стала першою для нового головного тренера Джеремі Коллітона. Автором єдиної шайби став Брент Сібрук, який реалізував видалення якраз Тарасенка.

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