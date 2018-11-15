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      Російському хокеїсту вибили зуб під час матчу НХЛ, а він навіть не скривився: відео

      238 Читать новость на русском
      Володимиру Тарасенку вибили зуб у матч НХЛ
      Володимиру Тарасенку вибили зуб у матч НХЛ

      Зірковому форварду "Сент-Луїса" Володимиру Тарасенку під час матчу регулярного чемпіонату НХЛ проти "Чикаго" (0:1) вибили зуб. Цей момент зафіксували відеокамери.

      Інцидент трапився в кінці другого періоду, після того, як форвард "яструбів" Домінік Кагун зіграв високо піднятою ключкою. Як наслідок – вибитий зуб. Пізніше гравець відшукав його на льоду і передав лікареві команди.

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      Відразу після цього, посміхаючись, Тарасенко відшукав на льоду вибитий зуб і передав його лікарю команди.

      Зазначимо, що "Чикаго" обіграв "Сент-Луїс", перервавши восьмиматчеву серію поразок. Ця перемога стала першою для нового головного тренера Джеремі Коллітона. Автором єдиної шайби став Брент Сібрук, який реалізував видалення якраз Тарасенка.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Хокей
      Джерело: 24 Канал
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