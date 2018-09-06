Російському шпигуну у Польщі загрожує 10 років ув'язнення

До 10 років у в'язниці загрожує польському чиновнику, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Прокуратура Польщі стверджує: чоловік працював у міністерстві економіки і передавав інформацію офіцерам російської розвідки. Затримання шпигуна відбулося ще в березні 2018 року.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла журналістка Валерія Кірічєва.

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За її словами, затримали підозрюваного 23 березня і розслідування тривало досить довго. І от у четвер, 6 вересня, прокуратура передала справу до окружного суду. Суд дорозслідуватиме справу та винесе вирок. Максимальний термін, на який можуть засудити підозрюваного, становить 10 років.

Офіційного коментаря від прокуратури, на жаль, ми поки не отримали. У польській пресі посилаються тільки на офіційну заяву Генпрокуратури Польщі. Втім, одне із видань начебто віднайшло профіль у Facebook підозрюваного, через який той і передавав інформацію російським спецслужбам,

– повідомила Кірічєва.

І додала, що, мовляв, у профілі чоловіка виявили близько 450 друзів, і усі вони причетні до роботи у енергетичній сфері Польщі.

Нагадаємо, 26 березня 2018 року польські журналісти повідомили, що працівники Агентства внутрішньої безпеки затримали підозрюваного у шпигунстві на користь Росії, який цікавився діяльністю Міністерства енергетики Польщі, а також назвали ім’я затриманого – Марек В.