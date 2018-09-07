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Російському співаку Валерію Леонтьєву викликали "швидку" на "Новій хвилі"

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Валерію Леонтьєву викликали "швидку"
Валерію Леонтьєву викликали "швидку" / Фото з вільних мереж

У п’ятницю, 7 вересня, відомому російському співакові Валерію Леонтьєву викликали швидку медичну допомогу під час пісенного конкурсу "Нова хвиля-2018", що відбувається в Сочі. 69-річний співак зізнався, що лікарі заборонили йому співати.

Про це повідомили у Telegram-каналі Super.ru.

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"В результаті артист не зміг взяти участь у творчому вечорі Ірини Аллегрової. Сам Леонтьєв пояснив організаторам конкурсу свою відсутність на концерті пневмонією, яка загострилася", – зазначається у повідомленні.

"Лікарі заборонили мені співати", – сказав Леонтьєв.

У повідомленні також мовиться, що зараз біля сочинського готелю, де зупинився артист, чергує "швидка".

Валерій Леонтьєв
Повідомлення про "швидку" для Леонтьєва

 

Теги: LifeStyle Новини Росії Музика Нова хвиля
Джерело: 24 канал
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