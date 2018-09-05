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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Російську легкоатлетку позбавили олімпійської медалі через допінг

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Марія Абакумова дискваліфікована через допінг
Марія Абакумова дискваліфікована через допінг

Чемпіонка світу в метанні списа з Росії Марія Абакумова отримала чотирирічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє офіційний сайт Незалежного органу по боротьбі з негативними явищами в легкій атлетиці.

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Під час повторного огляду допінг-проб, ініційованого Міжнародним олімпійським комітетом (МОК), в організмі Абакумової був знайдений заборонений препарат туринабол. Раніше Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив апеляцію Абакумової.

Спортсменка позбавлена срібла Ігор-2008 в Пекіні. Крім того, повторна перевірка проб з чемпіонату світу з легкої атлетики 2011 року теж виявила наявність заборонених речовин в організмі Абакумової. На ЧС-2011 в Тегу вона завоювала золото.

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Теги: Спорт Допінг
Джерело: 24 Канал
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