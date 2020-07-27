Росію можуть відключити від системи SWIFT, – посол в США
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Незабаром санкції проти Росії можуть посилити. Якщо РФ буде продовжувати свою поточну політику, можливе відключення від системи SWIFT.
Відключення від системи SWIFT негативно вплине і на партнерів Росії, повідомив посол України в США Володимир Єльченко, пише "РБК-Україна".
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Саме тому дуже обережна позиція у багатьох інших країн. Але якщо буде така зухвала поведінка Росії, вони дочекаються і цього,
– зазначив Єльченко.
Раніше обговорювали можливість заборони регулярних авіарейсів з РФ в США. Мова йшла про заморожування банківських рахунків деяких російських чиновників.
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