Незабаром санкції проти Росії можуть посилити. Якщо РФ буде продовжувати свою поточну політику, можливе відключення від системи SWIFT.

Відключення від системи SWIFT негативно вплине і на партнерів Росії, повідомив посол України в США Володимир Єльченко, пише "РБК-Україна".

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Саме тому дуже обережна позиція у багатьох інших країн. Але якщо буде така зухвала поведінка Росії, вони дочекаються і цього,

– зазначив Єльченко.

Раніше обговорювали можливість заборони регулярних авіарейсів з РФ в США. Мова йшла про заморожування банківських рахунків деяких російських чиновників.

Зверніть увагу! Нові санкції проти "Північного потоку-2" раніше анонсував Помпео. Вони стосуватимуться компаній, які допомагають завершити будівництво російського газопроводу.

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