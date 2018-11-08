Росію через допінг залишили без біатлонних змагань до 2022 року

Росія буде позбавлена можливості приймати міжнародні змагання з біатлону навіть в разі швидкого відновлення Союзу біатлоністів Росії в правах.

Про це представник прес-служби Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) Крістіан Вінклер заявив норвезькому телеканалу NRK.

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"IBU може вибирати з заявок, які ми отримали. Як бачите, ми вибрали ті країни, які відповідали кодексу WADA протягом всього процесу подачі заявок. Ми дотримуємося наших принципів, це одна з причин, по яких ми не надали Росії жодного етапу Кубка світу", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що в списку країн, де пройдуть міжнародні змагання з біталону в 2020/21 і 2021/22 сезонах названі: Фінляндія, Австрія, Франція, Німеччина, Італія, Словенія, Чехія, Китай, Норвегія, Швеція, Білорусь, Естонія, Швейцарія, Польща, Словаччина, Латвія, США.

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