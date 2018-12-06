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      Росію можуть не допустити до участі в Олімпіаді-2020 через рішення Московського суду

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      Російських спортсменів можуть не допустити до Олімпіади-2020
      Російських спортсменів можуть не допустити до Олімпіади-2020 / NBC News

      Росія знову може залишитися без своїх представників на Олімпійських іграх. Цього разу у 2020 році в Токіо. Все через рішення Московського міського суду від 21 листопада 2018 року.

      Цей суд вирішив визнати російського бобслеїста Олександра Зубкова олімпійським чемпіоном на території Росії. Та дозволив не повертати олімпійські нагороди МОК. При цьому що у 2017 році МОК позбавив спортсмена нагород через порушення антидопінгових правил. Також спортивний арбітраж (CAS) довічно відсторонив Зубкова від участі в Олімпійських іграх, але в лютому 2018 роки замінив дискваліфікацію на відсторонення від змагань в Пхенчхані. 

      Читайте також: Російські легкоатлети 23 рази порушили антидопінгові правила в 2018 році

      Таке рішення російського суду не могло залишитися поза увагою МОК. Останні надіслали до Олімпійського комітету Росії (ОКР) офіційне повідомлення з проханням "вжити необхідні юридичні заходи для забезпечення приведення у виконання рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) від 23 квітня 2018 року у зв'язку з постановою Московського міського суду від 21 листопада 2018 року".

      Відтак ОКР 5 грудня 2018 року подав апеляцію на рішення Московського міського суду, який, зокрема, порушує умови Конвенції визнання та приведення до виконання іноземних арбітражних рішень. У своїх діях ОКР виходить з того, що "рішення CAS в принципі не може бути предметом перегляду російськими державними судовими інстанціями, у тому числі Московським міським судом, у зв'язку з відсутністю юрисдикції останнього переглянути рішення, винесені міжнародним третейським судом (арбітражем)".

      Також, якщо буде встановлено, що положення Олімпійської хартії МОК не виконуються в межах Російської Федерації, це може призвести до самих жорстких санкцій – аж до повного відсторонення російських спортсменів від участі в Олімпійських іграх в складі Олімпійської команди Росії та під прапором Російської Федерації вже в 2020 році в Токіо

      Теги: Олімпіада-2020 Спорт Допінг
      Джерело: 24 Канал
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