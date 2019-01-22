Росію можуть відсторонити від участі в Олімпійських іграх-2020: названо причину

Росію можуть відсторонити від участі в Олімпійських іграх 2020 року в Токіо у разі, якщо дані московської антидопінгової лабораторії виявляться сфальсифікованими.

Про це йдеться у звіті комітету WADA по відповідності, повідомляє Associated Press.

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Повідомляється, що Росію можут усунути в разі, якщо дані з Московської антидопінгової лабораторії виявляться підроблені. До участі в Олімпіаді можуть не допустити не тільки спортсменів, але і чиновників, а також допоміжний персонал.

Також комітет заявив, що може порекомендувати, щоб Росія не отримувала ніяких прав на проведення будь-яких чемпіонатів світу з будь-яким видам спорту протягом певного періоду.

Зазначимо, експерти WADA завершили роботу в Московській антидопінгової лабораторії 17 січня. Вони змогли взяти дані з інформаційно-керуючої системи і вивезти їх з Росії для аналізу і перевірки автентичності. В агентстві назвали цей крок великим проривом.

Вивчення даних московської лабораторії є обов'язковою умовою для відновлення Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) в правах. Прав воно було позбавлене в 2015 році. Приводом послужила доповідь незалежної комісії WADA на чолі з Річардом Маклареном, в документі говорилося про існування в Росії державної програми допінгу.

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