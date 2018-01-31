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ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018
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ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

Росію пограбували на космічну суму, – Піонтковський

00:55, сьогодні 4504 Читать новость на русском
Оточення Путіна обікрало Росію на 1 трильйон доларів
Оточення Путіна обікрало Росію на 1 трильйон доларів / Фото з відкритих джерел

Наближеному оточенню глави Кремля Володимира Путіна у США належать активи на один трильйон доларів.

Російський політолог Андрій Піонтковський у блозі на "Обозревателі" зазначив, що активи 210 російських олігархів і бізнесменів зі списку "кремлівської доповіді" свідчить про пограбування Росії у неймовірних масштабах.

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"Всі чомусь забувають, що паралельно з цим розслідуванням ("кремлівський список", – "24") була доповідь американського Національного бюро економічних досліджень. Він показав, що цим по суті особам, які перебувають у "кремлівському списку", в США належать активи на 1 трильйон доларів. Це астрономічна і немислима цифра", – підкреслив експерт.

Піонтковський зазначив, що інформації із засекреченої частини доповіді Мінфіну США достатньо для застосування закону про боротьбу з відмиванням грошей без нових санкцій.

Згідно з американським законом, Вашингтон зможе заморозити і конфіскувати ці активи. Тільки Путін, за різними даними, вивів з Росії 243 мільярди доларів.

Всі ці гроші можуть бути заморожені в США вже завтра. Ситуація залежить від співвідношення політичних сил. Практично весь політичний істеблішмент США наполягає на тому, щоб застосування закону почалося негайно,
– додав він.

Політолог переконаний, що якщо Росія піде на серйозну ескалацію на сході України, то санкції проти російської еліти будуть застосовані моментально.

Теги: Новини політики Новини США Новини Росії Санкції Володимир Путін гроші
Джерело: 24 Канал
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